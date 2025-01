Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,22 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 28,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,02 EUR. Bisher wurden heute 496.790 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 20,23 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 15,88 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,83 EUR an.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,90 EUR je Aktie belaufen.

