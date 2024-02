Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 26,15 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 26,15 EUR nach. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 26,09 EUR. Bei 26,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.283.835 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,05 Prozent Luft nach oben. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,61 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,908 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,82 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Was Analysten von der Vonovia-Aktie erwarten

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Handel im Plus