Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag südwärts

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 21,40 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 21,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.977.907 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,96 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,44 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 18,59 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 33,67 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2022 2,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

