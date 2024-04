Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,58 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,58 EUR. Bei 25,62 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 287.021 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 14,54 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie eingefahren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

