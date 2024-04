Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,58 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 25,58 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,71 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 525.442 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 14,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 57,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

