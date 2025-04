Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag billiger

So bewegt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 24,69 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 24,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE-Aktie bis auf 24,33 EUR. Bei 24,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.226.453 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,42 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 33,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 19.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

