Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag billiger

So entwickelt sich Vonovia SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 24,76 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 24,76 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 24,68 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 434.544 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,04 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 3,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 33,46 EUR angegeben.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE ein EPS von -3,40 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Vonovia SE-Aktie.

