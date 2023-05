Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,21 EUR

Um 15:52 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 18,08 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,00 EUR ab. Bei 18,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.034.467 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 36,24 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 50,12 Prozent niedriger. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,48 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

Vonovia-Aktie fester: Vonovia verkauft Immobilien für 560 Millionen Euro - Milliardenverlust

Vonovia-Aktie legt zu: Vonovia verkauft Beteiligung an Immobilienportfolio für Milliardenbetrag

