Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 20,29 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 20,29 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 113.771 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 31,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,89 EUR aus.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

