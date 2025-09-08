Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Nachmittag ins Minus

Kurs der Vonovia SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 26,59 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 26,59 EUR abwärts. Bei 26,42 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 746.670 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 21,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE-Aktie im Durchschnitt mit 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Vonovia SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia-Aktie nach Kurssturz wieder stärker: Kommt jetzt die Trendwende?

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vonovia, Aroundtown & Co.: Renditen von Staatsanleihen steigen und belasten Immobilienaktien