Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 26,94 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 26,94 EUR. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.725 Vonovia SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 20,60 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,97 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach -0,95 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE-Aktie.

