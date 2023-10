Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 21,99 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 21,99 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 21,79 EUR. Bei 22,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.098.620 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 23,43 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,56 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

