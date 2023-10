Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 21,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.136 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 30,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,42 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

