Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,74 EUR ab.

Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 26,74 EUR abwärts. Die Vonovia SE-Aktie sank bis auf 26,73 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 710.374 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 32,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 10,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,82 EUR an.

Vonovia SE veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE-Büchern.

