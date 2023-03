Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Um 09:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 20,71 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 20,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,00 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 351.050 Stück gehandelt.

Am 18.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 45,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 54,94 Prozent zulegen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,43 Prozent.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,67 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 02.05.2024 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

