Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag fester

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 26,25 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 26,25 EUR. Bei 26,31 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,01 EUR. Bisher wurden heute 1.238.038 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 9,56 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,79 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 06.11.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag

Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Freitagshandels