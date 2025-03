Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Montagvormittag fester

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,95 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,95 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 210.065 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 30,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 9,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

