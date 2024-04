Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag mit Aufschlag

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 25,71 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 25,71 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,84 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 25,59 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 285.810 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,96 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 36,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,68 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

