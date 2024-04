Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Vormittag fester

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,65 EUR zu. Bei 25,76 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 38.974 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 12,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,24 EUR am 01.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

