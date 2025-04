Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Vonovia SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 25,52 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 25,52 EUR. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 25,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.364.539 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,95 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 6,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 33,46 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 19.03.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

