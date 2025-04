Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagvormittag fester

Vonovia SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 25,00 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 449.641 Vonovia SE-Aktien.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 4,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 33,46 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 19.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 68,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Vonovia SE-Aktie.

