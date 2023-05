Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,45 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 18,28 EUR zu. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,29 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107.951 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,24 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2022. Mit einem Zuwachs von 98,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 19,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,48 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

