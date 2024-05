Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Vormittag vor

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,88 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 27,88 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,92 EUR. Bisher wurden heute 87.425 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,09 Prozent. Bei 16,24 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 41,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

