Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Freitagmittag ein

Um 10.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 33,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.388.523 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,38 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 31,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,43 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 05.05.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,55 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 761,41 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Umsatz von 581,95 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie knapp im Minus: Mieterhöhung wird nicht zu Wohnungsverlust führen - Verkauf von Pflegeheim-Sparte

Vonovia- und ADLER-Aktien schlussendlich uneins: Vonovia-Chef stellt Rückzug von ADLER Group in Aussicht

Mai 2022: Die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE