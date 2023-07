Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Montagmittag nach

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 17,75 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 17,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 17,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 581.659 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 86,87 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,11 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

