Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,68 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 17,68 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.023.816 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 46,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

