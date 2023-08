Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Mittag positiv

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 21,34 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 21,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,51 EUR. Bei 20,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.173.735 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,69 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 32,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 28,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

