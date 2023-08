Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 21,48 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 21,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.407.704 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 31,69 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,53 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,89 EUR.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

