Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Boden

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 20,99 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,99 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,01 EUR aus. Bei 20,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 179.071 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 31,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 50,98 Prozent zulegen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,25 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Am 26.07.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

