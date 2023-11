Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag in Rot

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 23,16 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 2,5 Prozent auf 23,16 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,07 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 534.109 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 34,07 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,28 EUR an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain