Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,81 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 27,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 299.274 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 29,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 4,60 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,09 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,91 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

