Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Montagnachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 27,44 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.487.207 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 79,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,846 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,02 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

