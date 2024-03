Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,16 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 27,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 27,29 EUR. Bei 27,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 123.428 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 markierte das Papier bei 29,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.03.2023 (15,27 EUR). Mit einem Kursverlust von 43,78 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,846 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,02 EUR.

Am 03.11.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Am 01.05.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

