Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 24,92 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 24,92 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,89 EUR. Bei 25,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 600.168 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 34,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,68 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,95 EUR je Aktie.

