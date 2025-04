Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 25,80 EUR zu.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 25,80 EUR. Bei 25,85 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.479 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 23,96 Prozent niedriger. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,46 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Vonovia SE veröffentlichte am 19.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 68,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

