Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 18,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 18,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 645.061 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,48 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

