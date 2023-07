Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 18,26 EUR nach oben.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 18,26 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.557.791 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 44,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,37 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,11 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,91 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

