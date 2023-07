Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Dienstagvormittag fester

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 18,10 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 18,10 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 18,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 165.325 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 18,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,11 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 02.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie, LEG-Aktie & Co. unter Druck: Stifel-Analysten warnen vor "langem Hangover" im Immobilienbereich

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Analystenstudien treiben Aktie von LEG Immobilien - Auch Branche im Trend