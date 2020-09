Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 60,56 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.192 Punkten steht. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 60,40 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 76.126 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2020 auf bis zu 62,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (36,71 EUR).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,08 EUR. Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,35 EUR je Aktie.

Die Vonovia SE (vormals Deutsche Annington) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von privaten Wohnungen spezialisiert. Vonovia besitzt rund 396.000 Wohnungen; hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Das Unternehmen investiert in die Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude, mit dem selbst erklärtem Ziel, den Kunden ein bezahlbares und komfortables Wohnen zu ermöglichen. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Die Objekte befinden sich in Deutschland, Österreich und Schweden.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

VW-Aktie, Daimler-Aktie, Vonovia-Aktie & Co: Zyklische Autowerte vorne, defensive Immobilientitel aber auch

Vonovia-Aktie knickt ein: Vonovia beschafft sich rund eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt

EuroSTOXX-Aufnahme treibt Vonovia-Aktie an

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Vonovia