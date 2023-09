Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Montagmittag an

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 22,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,68 EUR zu. Mit einem Wert von 22,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 643.273 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2023 auf bis zu 28,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 47,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,12 EUR an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

