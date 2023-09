Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legt am Montagnachmittag zu

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 22,75 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 22,75 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,77 EUR aus. Bei 22,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.057.221 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 48,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,12 EUR.

Am 26.07.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) bedeutet

Frankfurter Börse: DAX geht etwas schwächer aus dem Handel - Fehlende Impulse von den US-Börsen

Vonovia-Aktie gefragt: Morgan Stanley stuft Vonovia hoch - EURO STOXX-Abschied belastet nicht