Fokus auf Aktienkurs

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

11.09.25 12:05 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,47 EUR an der Tafel.

Die Vonovia SE-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,47 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,53 EUR zu. Bei 26,27 EUR markierte die Vonovia SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,48 EUR. Zuletzt wechselten 418.979 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 21,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE-Aktie 9,22 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,82 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,95 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

