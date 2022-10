Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 19,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.589.373 Stück.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,21 EUR an. Gewinne von 60,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 19,69 EUR. Abschläge von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 43,70 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert. Am 08.11.2023 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,63 EUR fest.

