Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 22,59 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 22,59 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 22,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.145 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,14 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

