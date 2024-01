Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Freitagmittag an Boden

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,54 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 27,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 27,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,16 EUR. Bisher wurden heute 445.102 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 80,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,91 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von 2,33 EUR vermeldet.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2023 aus.

