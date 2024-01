Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag zu

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 27,92 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 27,92 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,97 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,16 EUR. Zuletzt wechselten 1.084.231 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Mit Abgaben von 45,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,91 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

