Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 29,90 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 29,90 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,93 EUR zu. Bei 29,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.709 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 11,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR. Mit Abgaben von 20,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 35,06 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Börse Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone