Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 27,40 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 27,40 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.440 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 29,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 6,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 79,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,846 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,02 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.05.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

