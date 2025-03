Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 25,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,97 EUR. Mit einem Wert von 25,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 99.236 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Abschläge von 8,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 34,79 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Montagmittag

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Freitagnachmittag