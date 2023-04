Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,38 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 18,60 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.331 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,62 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 51,84 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 21,81 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,451 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

